В Татарстане за неделю подорожали некоторые продукты из «борщевого набора»

В Татарстане за неделю, с 25 октября по 1 ноября, повысились цены на некоторые продукты так называемого борщевого набора. Так, дороже стали картофель и свежая белокочанная капуста.

По подсчетам Татарстанстата, в республике за неделю цены на картофель выросли на 2,37%, до 39,33 руб./кг. Капуста подорожала на 1,34%. По состоянию на 1 ноября средняя потребительская цена на нее составила 37,02 руб./кг.

Из «борщевого набора» за прошлую неделю в Татарстане подешевели лук и морковь. Средняя цена на лук на 1 ноября составила 29,54 руб./кг, на морковь — 34,27 руб./кг.

Фото: tatstat.gks.ru

Кроме того, за неделю в Татарстане снизились цены на яблоки, соль, подсолнечное масло, маргарин. Подорожали за это же время сметана, молоко, творог, яйца, сахар-песок и ряд других продуктов питания.

Этой осенью в Татарстане в два раза увеличили поставки овощей на сельхозярмарки из-за повышенного спроса у населения. В первый ярмарочный день, 11 сентября, объем завоза картофеля составил порядка 140 тонн. А уже 18 сентября в продажу поступило 270 тонн картофеля.



Татьяна Демина