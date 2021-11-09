В Татарстане создали рабочую группу для подготовки празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане создали межведомственную рабочую группу, которая займется координацией мероприятий, проводимых при подготовке и проведении в 2022 году празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Его заместителем на этом посту стала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Секретарем выбрана главный советник секретариата заместителя премьер-министра республики Елена Лоцманова.

В состав межведомственной рабочей группы вошли еще 16 человек. Среди них министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие.

Рабочая группа должна обеспечить координацию взаимодействия органов исполнительной власти и муниципальных образований, а также организаций и учреждений, говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru

Подготовка к празднованию 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией началась в России еще в конце прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. В июне этого года в Татарстане создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий.



До этого в конце апреля Путин утвердил состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Его председателем назначили вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.



Татьяна Демина