Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, целями и основными направлениями госполитики в данной сфере являются создание условий для долгосрочного устойчивого социально-экономического и научно-технического развития страны, обеспечения национальной безопасности и др. В числе задач также указана организация взаимодействия органов публичной власти в сфере стратегического планирования в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов и многое другое.

Фото: kremlin.ru

Летом прошлого года глава страны подписал указ о госполитике в области ядерного сдерживания. В документе указано, что политика России в этой сфере «носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания».

Диана Жиленкова