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Google удалил больше половины незаконного контента за полгода по требованию

15:01, 25.10.2021
Google удалил больше половины незаконного контента за полгода по требованию
Фото: pixabay.com

За шесть месяцев 2021 года компания Google удалила больше половины незаконного контента по требованию российских властей. Пишет об этом «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Пискарев сегодня проводил видеоконференцию с представителями руководства американской компании. Он сообщил, что на начало октября 2021 года на интернет-ресурсах Google остается около 2650 материалов неудаленного противоправного контента, из них 2500 — это ресурсы Youtube.

В апреле подобная видеовстреча уже проводилась с представителями Google. На тот момент общее количество неудаленного контента за период 2012—2021 годов равнялось 5746 материалам.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что компании Google грозит штраф на 8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Протоколы по делу поступили в московский суд.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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