Google удалил больше половины незаконного контента за полгода по требованию

За шесть месяцев 2021 года компания Google удалила больше половины незаконного контента по требованию российских властей. Пишет об этом «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Пискарев сегодня проводил видеоконференцию с представителями руководства американской компании. Он сообщил, что на начало октября 2021 года на интернет-ресурсах Google остается около 2650 материалов неудаленного противоправного контента, из них 2500 — это ресурсы Youtube.

В апреле подобная видеовстреча уже проводилась с представителями Google. На тот момент общее количество неудаленного контента за период 2012—2021 годов равнялось 5746 материалам.

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Ранее сообщалось, что компании Google грозит штраф на 8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Протоколы по делу поступили в московский суд.



Дарья Акимова