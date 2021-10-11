Приставы начали взыскивать с Twitter штрафы почти на 13 миллионов рублей

Административные штрафы на сумму почти 13 млн рублей приставы принудительно взыскивают с социальной сети Twitter, сообщает ТАСС.

— В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находятся исполнительные производства, возбужденные на основании постановлений мирового судьи судебного участка №374 Таганского района Москвы о взыскании с компании Twitter Inc. административных штрафов на общую сумму 12,9 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ФССП России.

Фото: Максим Платонов

В сентябре Московский суд вновь оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент. Сумма штрафа составила 9 млн рублей. Тогда общая сумма штрафов, наложенных на Telegram российскими судами, достигла 35 млн рублей.



Алексей Нечаев