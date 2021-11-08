В Челнах налоговая взыскала с должников 2,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах налоговая в период с января по октябрь 2021 года взыскала с должников свыше 2,5 млрд руб. Об этом рассказала глава инспекции ФНС по городу Диана Сагетдинова.

В суды направили 11 тысяч административных заявлений на 216 млн руб. Приставы вынесли свыше 800 ограничений на выезд из страны в отношении должников, в 26 случаях было арестовано имущество с санкции прокурора на сумму 18 млн рублей, передает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в УФНС по Татарстану напомнили, что жители республики должны оплатить имущественные налоги на физлицо до 1 декабря 2021 года.



Татьяна Леухина