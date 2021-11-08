Татарстанцы должны успеть заплатить налоги до 1 декабря

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана должны оплатить имущественные налоги на физлицо до 1 декабря 2021 года. После этой даты истекает срок уплаты этих налогов. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии Казани.

На сегодняшний день все граждане РФ, у кого есть личный кабинет на сайте ФНС России, получают уведомления на уплату через него, остальным информация приходит по почте. Заплатить налоги можно на том же сайте с помощью сервиса «Уплата налогов», через мобильное приложение или же через банки, почту, банкоматы и платежные терминалы.

Объем начисления имущественных налогов физлиц за 2020 год по Казани составил 3 млрд 428 млн рублей. Туда вошел транспортный налог — 1 млрд 707 млн рублей, налог на имущество физлиц — 1 млрд 282 млн рублей, земельный налог физлиц — 439 млн рублей. Земельные налоги и на имущество физлиц поступают в бюджет Казани, а транспортный налог — в бюджет Татарстана. Доля имущественных налогов физлиц в общем объеме налоговых доходов бюджета города составляет около 13%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем больше 40 тысяч татарстанцев воспользовались налоговыми льготами по транспортному налогу. Воспользоваться ими смогли инвалиды I и II групп, имеющие в собственности машины с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил.



Дарья Акимова