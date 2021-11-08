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Хоккеисты «Ак Барса» Билялов и Сафонов не поедут на Кубок Карьяла

14:33, 08.11.2021
Хоккеисты «Ак Барса» Билялов и Сафонов не поедут на Кубок Карьяла
Фото: ak-bars.ru

Игроки хоккейной команды «Ак Барс» Тимур Билялов и Илья Сафонов не поедут на Кубок Карьяла в составе сборной России. Такая информация появилась в официальном «Твиттере» Федерации хоккея России.

В сборной России произошли замены. На игры поедут Дмитрий Шугаев и Даниил Вовченко из «Северстали», Александр Елесин («Локомотив»), Иван Чехович («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор»), Иван Зинченко («Витязь»).

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, должен пройти в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Тем временем игроки «Ак Барса» Никита Дыняк и Кирилл Крутов вызваны в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии. Он состоится с 11 по 14 ноября в Крефельде.

Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

Ранее сообщалось, что четыре хоккеиста «Ак Барса» Тимур Билялов, Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов были вызваны в российскую сборную на Кубок Карьяла.

Дарья Акимова
СпортХоккей Татарстан

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