Четверо хоккеистов «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Карьяла

Четверо хоккеистов «Ак Барса» — Тимур Билялов, Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов — вызваны в сборную России на Кубок Карьяла. Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Фото: t.me/hc_akbars

Главный тренер — Олег Браташ, ему будут помогать Сергей Зубов, Александр Титов, тренер вратарей Андрей Комиссаров и тренер-консультант Олег Знарок.

Полный состав сборной России по хоккею: