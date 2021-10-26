Четверо хоккеистов «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Карьяла
Четверо хоккеистов «Ак Барса» — Тимур Билялов, Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов — вызваны в сборную России на Кубок Карьяла. Об этом сообщается в telegram-канале клуба.
Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.
Главный тренер — Олег Браташ, ему будут помогать Сергей Зубов, Александр Титов, тренер вратарей Андрей Комиссаров и тренер-консультант Олег Знарок.
Полный состав сборной России по хоккею:
- вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»);
- защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо», Москва), Владимир Грудинин (ЦСКА);
- нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба — «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).
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