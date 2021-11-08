Российское правительство намерено провести цифровую трансформацию в промышленной и социальной сферах

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России намерено провести цифровую трансформацию в промышленности и социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Информация также появилась на сайте правительства.

По словам Мишустина, правительство утвердило несколько стратегических направлений. В ближайшие десять лет планируется реализовать четыре проекта.

Будет создана «Единая централизованная цифровая платформа», с помощью которой люди будут оперативно получать положенные им меры поддержки.

Второй проект — это «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», предусматривающий развитие обратной связи с людьми по вопросам получения государственных и муниципальных мер социальной поддержки.

Третий проект — «Электронный кадровый документооборот». Он позволит создать условия для работодателей и сотрудников для обмена информацией в электронном виде.

Четвертый — «Модернизация государственной службы занятости населения». Он должен ускорить процесс поиска работы для граждан.

Фото: pixabay.com

Это не первая цифровая платформа в России. К Всероссийской переписи населения была запущена цифровая аналитическая платформа (ЦАП) «Население».



Дарья Акимова