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В Татарстане за сутки выявили 239 заболевших COVID-19

11:39, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 239 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 239 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 32 404 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровел 31 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 25 948 человек.

Умерли за весь период 1 057 заболевших, в том числе семь за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 228 заболевших в респбулике.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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