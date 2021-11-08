В Татарстане за сутки выявили 239 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 239 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 32 404 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровел 31 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 25 948 человек.

Умерли за весь период 1 057 заболевших, в том числе семь за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 228 заболевших в респбулике.

Маргарита Головатенко