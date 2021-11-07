В Татарстане зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Из них 3 — завозные, 225 — контактные. Госпитализировано 57 человек, на дому лечится 171.
- Казань — 154
- Набережные Челны — 26
- Агрызский — 1
- Азнакаевский — 1
- Альметьевский — 9
- Апастовский — 1
- Арский — 1
- Балтасинский — 2
- Бугульминский — 1
- Буинский — 1
- Высокогорский — 2
- Елабужский — 3
- Заинский — 1
- Зеленодольский — 7
- Лаишевский — 1
- Лениногорский — 2
- Мамадышский — 1
- Менделеевский — 1
- Нижнекамский — 5
- Нурлатский — 1
- Пестречинский — 1
- Сармановский — 1
- Спасский — 1
- Тетюшский — 2
- Черемшанский — 1
- Ютазинский — 1
За весь период пандемии в республике подтвердилось 32 165 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 25 917 человек, за минувшие сутки — 48.
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