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В Татарстане зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом

12:18, 07.11.2021
В Татарстане зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Из них 3 — завозные, 225 — контактные. Госпитализировано 57 человек, на дому лечится 171.

  • Казань — 154
  • Набережные Челны — 26
  • Агрызский — 1
  • Азнакаевский — 1
  • Альметьевский — 9
  • Апастовский — 1
  • Арский — 1
  • Балтасинский — 2
  • Бугульминский — 1
  • Буинский — 1
  • Высокогорский — 2
  • Елабужский — 3
  • Заинский — 1
  • Зеленодольский — 7
  • Лаишевский — 1
  • Лениногорский — 2
  • Мамадышский — 1
  • Менделеевский — 1
  • Нижнекамский — 5
  • Нурлатский — 1
  • Пестречинский — 1
  • Сармановский — 1
  • Спасский — 1
  • Тетюшский — 2
  • Черемшанский — 1
  • Ютазинский — 1

За весь период пандемии в республике подтвердилось 32 165 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 25 917 человек, за минувшие сутки — 48.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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