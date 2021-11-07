В Татарстане зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Из них 3 — завозные, 225 — контактные. Госпитализировано 57 человек, на дому лечится 171.

Казань — 154

Набережные Челны — 26

Агрызский — 1



Азнакаевский — 1

Альметьевский — 9



Апастовский — 1

Арский — 1

Балтасинский — 2

Бугульминский — 1

Буинский — 1

Высокогорский — 2

Елабужский — 3

Заинский — 1

Зеленодольский — 7

Лаишевский — 1

Лениногорский — 2

Мамадышский — 1

Менделеевский — 1

Нижнекамский — 5

Нурлатский — 1

Пестречинский — 1

Сармановский — 1

Спасский — 1

Тетюшский — 2

Черемшанский — 1

Ютазинский — 1

За весь период пандемии в республике подтвердилось 32 165 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 25 917 человек, за минувшие сутки — 48.



Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова