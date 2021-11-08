На новогодние мероприятия в двух районах Казани потратят 500 тысяч рублей

В Казани на организацию и проведение церемонии открытия новогодних елок в парках, скверах и в жилых массивах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов потратят 500 тысяч рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется как организовать мероприятия, так и предоставить для них сетевое и звуковое оборудование, обеспечить артистов транспортом. Для конкурсов необходимо приобрести мелкие призы. Услуги нужно оказать с 18 по 26 декабря.

В документах указано, что в дни праздничных мероприятий будет необходимо обеспечить частную охрану в парке «Крылья советов» — два человека по 2,5 часа.

Подать заявку можно до 17 ноября, аукцион проведут следующим днем — 18 ноября.



Известно, что на поставку новогодней иллюминации в столице Татарстана выделят 5 млн рублей. Сейчас продолжается установка новогодней елки возле «Чаши».

Маргарита Головатенко