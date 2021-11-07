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Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале парижского «Мастерса»

20:43, 07.11.2021
Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале парижского «Мастерса»
Фото: wikimedia.org (архив)

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Фонд турнира составляет 2,6 миллиона евро.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Он продолжался 2 часа 15 минут. Счет личных встреч теннисистов стал 6-4 в пользу Джоковича.

6 ноября теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, благодаря победе в игре с французом Уго Гастоном со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

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