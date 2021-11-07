Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале парижского «Мастерса»
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Фонд турнира составляет 2,6 миллиона евро.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Он продолжался 2 часа 15 минут. Счет личных встреч теннисистов стал 6-4 в пользу Джоковича.
Ну все. Медведев уступил Джоковичу в финале парижского «Мастерса»— Sports.ru (@sportsru) November 7, 2021
А ведь выиграл первый сет...https://t.co/K3Zlk24zDg pic.twitter.com/PaeZagrD3e
6 ноября теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, благодаря победе в игре с французом Уго Гастоном со счетом 7:6 (9:7), 6:4.
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