Теннисист из России Даниил Медведев вошел в полуфинал турнира серии «Мастерс»
Российский теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже благодаря победе в игре с французом Уго Гастоном со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Призовой фонд соревнования составляет более €2,6 млн.
Теперь он сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 6). Кроме того, в другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и поляк Хуберт Хуркач.20,4K00:55, передает «РИА Новости».
В сентябре этого года Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.. Так, впервые в своей карьере он взял первенство в турнире «Большого шлема».
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