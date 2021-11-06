Теннисист из России Даниил Медведев вошел в полуфинал турнира серии «Мастерс»

Фото: Официальный аккаунт Федерации тенниса России

Российский теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже благодаря победе в игре с французом Уго Гастоном со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Призовой фонд соревнования составляет более €2,6 млн.

Теперь он сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 6). Кроме того, в другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и поляк Хуберт Хуркач.20,4K00:55, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

В сентябре этого года Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.. Так, впервые в своей карьере он взял первенство в турнире «Большого шлема».

Диана Жиленкова