В Татарстане модернизируют систему «Мои субсидии» за 29 млн рублей
В Татарстане на модернизацию системы «Мои субсидии» потратят более 29,4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Исполнителю необходимо модернизировать личный кабинет пользователя на портале, добавить виды субсидий, на которые можно подавать заявки.
Финансируется закупка из бюджета республики. Сроки выполнения работ — до 20 июля 2022 года.
В октябре на модернизацию информационной системы «Я строю» потребовалось еще почти 34,5 миллиона рублей. Все подробности — в материале «Реального времени».
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