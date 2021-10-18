Модернизация информационной системы «Я-строю» потребовала 34,5 миллиона

Упростят подачу заявлений, в том числе на татарском языке

Модернизация информационной системы «Я-строю» потребовала еще почти 34,5 миллиона рублей. Оплатить работы по улучшению площадки, которая, если верить сайту, работает пока в тестовом режиме, готовы из бюджета Татарстана. Программу, призванную оказать онлайн-помощь жителям республики в оформлении документов на строительство и ускорить этот процесс, запустили в Татарстане в ноябре прошлого года.

От исполнителя ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» требуется провести интеграцию цифрового профиля ИС «Я-строю» с государственной информационной системой Татарстана «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг» (РАПКЦУ). Предполагается, что это упростит процедуру подготовки заявлений.

Проведение интеграции должно позволить предзаполнять данные в заявлении на основании информации из цифрового профиля. С помощью нее заказчик хочет добиться идентификации конечных пользователей, предоставления данных о гражданах и обеспечения их максимально возможного качества.

Кроме того, планируется провести интеграцию виджетов отправки заявлений по муниципальным услугам, которые отображают информацию по ним, в том числе статус оказания. Речь идет о таких услугах, как «Выдача разрешения на строительство», «Присвоение адреса объекту строительства», «Уведомление о завершении строительства», «Ввод объекта в эксплуатацию» и «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка».

Фото rabochy-put.ru

Исполнитель должен проработать виртуального собеседника и внедрить возможность использования квалифицированной и неквалифицированной электронных подписей.

Пользователям «Я-строю», помимо всего прочего, станет доступна возможность перейти на татарский язык в работе с системой. Для этого потребуется загрузить перевод статических текстов, хранящихся в системе.

«Реальное время» направило запрос в Центр цифровой трансформации Татарстана с просьбой разъяснить необходимость модернизации «Я-строю». При получении комментария издание готово его опубликовать.



Позаботятся о «Газификации»

Кроме того, застрельщики системы решили модернизировать предоставление услуги «Газификация», которая, к слову, на платформе появилась лишь в начале сентября. Планируется упростить механизм создания заявлений на оказание этой услуги.

Основная работа, предстоящая исполнителю в этом направлении, — корректировка перечня полей, которые необходимы для подачи заявлений. Планируется, что такие поля, как ФИО заявителя, ИНН, СНИЛС, и прочие стандартные данные будут автоматически заполняться из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для заполнения остальных полей предусмотрят подсказки в виде всплывающих полей, ссылок или картинок.

Благодаря модернизации возможность подачи заявлений на газификацию должна появиться у жителей всех муниципальных образований Татарстана. Фото rt-online.ru

Кроме того, в модернизированной версии системы должна появиться возможность интеграции с данными Публичной кадастровой карты Росреестра РФ. Надо, чтобы для этого заявителю требовалось лишь ввести кадастровый номер земельного участка и все.

По плану заказчика, благодаря модернизации «Я-строю», возможность подачи заявлений на газификацию должна появиться у жителей всех муниципальных образований Татарстана. На сегодняшний день через платформу заявка автоматически отправляется единому оператору газификации, который отвечает за доведение газопровода до границ земельных участков.

Заданием предусмотрено создание на сайте формы заявлений по услугам «Выдача технических условий на подключение к сетям газораспределения» для юридических лиц, «Договор на поставку газа» и «Техническое обслуживание сетей газоснабжения» для граждан и организаций. В последнем случае придется предусмотреть разные формы для физических и юридических лиц.

Модернизация системы, которой нет и года, «съела» почти 85 миллионов

Пока на тестовой версии сайта «Я-строю» указано, что через нее можно получить восемь «услуг жизненного цикла строительства». Несмотря на то что начала платформа работать в Татарстане меньше года назад, ее модернизация уже «съела» более чем 84,8 миллиона бюджетных средств.

Модернизация ИС «Я-строю» началась еще весной. В апреле Центр цифровой трансформации Татарстана объявил тендер на техническую поддержку и модернизацию информационной системы, оценив затраты в 17,4 миллиона рублей. Спустя три месяца появился еще один тендер, но сумма уже почти в два раза оказалась выше — 33 миллиона рублей.

Айрат Хайруллин указывал, что гражданам необходимо совершить до 12 визитов, чтобы собрать все необходимые документы при строительстве дома. Фото: Максим Платонов

Система создавалась по национальному проекту «Цифровая экономика». Первыми пилотную версию проекта протестировали жители Сабинского и Альметьевского районов Татарстана. Первоначально в электронном виде на платформе можно было получить всего четыре услуги, связанные с планированием строительства, выдачей разрешения на него, завершением работ и присвоением адреса новостройке.

При запуске платформы министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин указывал, что гражданам необходимо совершить до 12 визитов, чтобы собрать все необходимые документы при строительстве дома. Платформа, по расчету разработчиков, позволит татарстанцам сэкономить почти 280 часов.

Татьяна Демина