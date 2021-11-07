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В Театре Камала вручили премию имени Марселя Салимжанова

18:55, 07.11.2021
В Театре Камала вручили премию имени Марселя Салимжанова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в театре Камала вручили премию в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Премии удостоились директор фонда поддержки современного искусства «Живой город» и руководитель творческой лаборатории «Угол» Инна Яркова, режиссер Салават Юзеев, актер Искандер Хайруллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премию вручили перед показом спектакля Сәфәр.

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