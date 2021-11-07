В Театре Камала вручили премию имени Марселя Салимжанова
Сегодня в театре Камала вручили премию в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Премии удостоились директор фонда поддержки современного искусства «Живой город» и руководитель творческой лаборатории «Угол» Инна Яркова, режиссер Салават Юзеев, актер Искандер Хайруллин.
Премию вручили перед показом спектакля Сәфәр.ОбществоКультура Татарстан
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