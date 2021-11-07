В Казани выбрали обладателей новых iPhone среди участников переписи населения

В Казани уже определили победителей розыгрыша среди участников переписи населения. Об этом сообщается на странице проекта «Народный Татарстан» в социальных сетях.

С 1 по 14 ноября каждый татарстанец, поучаствовавший во Всероссийской переписи населения, может получить новый смартфон. Ежедневно в 8 часов вечера в прямом эфире в сообществе «Народный Татарстан» во «ВКонтакте» организаторы определяют двоих владельцев iPhone 13.

Сейчас известны имена двенадцати победителей: это жители Казани, Агрыза, Чистополя, Елабуги, Нижнекамска и Нурлата.



Для участия нужно выложить фотографию с пункта переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи с хэштегом #ТатарстанВместе #МояПерепись в социальные сети «ВКонтакте» или Instagram. Принимать участие в конкурсе могут лица старше 14 лет.

Татарстан ранее вошел в десятку регионов-лидеров России, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней проведения Всероссийской переписи населения.