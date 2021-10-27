Татарстан оказался в десятке регионов-лидеров по активности участия в переписи-2021

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров России, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней проведения Всероссийской переписи населения, сообщает Татарстанстат.



Также Татарстан оказался на седьмом месте среди регионов России по активности онлайн-участия в переписи населения и выбился на первое место в ПФО. При этом 64% жителей республики проходят перепись офлайн.

Для проведения переписи в республике отобрали более 1,1 тысячи контролеров и более 7 тысяч переписчиков, в еще 58 инструкторов. Всего задействовано порядка 8,5 тысяч человек. Участие в переписи-2021 принимают 485 волонтеров.

Фото: strana2020.ru

Всероссийская перепись населения началась 15 октября, она продлится до 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле 2022 года, а окончательные– к концу 2022 года.

Маргарита Головатенко