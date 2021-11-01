Татарстанцы, принявшие участие в переписи, смогут выиграть iPhone 13

Фото: скриншот

Татарстанцы, принявшие участие во Всероссийской переписи населения на переписных участках, могут присоединиться к онлайн-фотоконкурсу, который будет проходить с 1 по 14 ноября на странице «Народный Татарстан».

Для этого нужно выложить фотографию с пункта переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи с хэштегом #ТатарстанВместе #МояПерепись в социальные сети «ВКонтакте» или Instagram. Принимать участие в конкурсе могут лица старше 14 лет.

Фото: strana2020.ru

В прямом эфире сообщества «Народный Татарстан» в 20.00 с 1 по 14 ноября каждый день будут выбираться по два победителя, которые станут обладателями смартфонов iPhone 13. Всего будет разыграно 28 смартфонов.

Будут рассматриваться снимки, опубликованные с 8.00 1 ноября по 20.00 14 ноября. Один участник может выложить только одну фотографию с одного аккаунта за весь период проведения мероприятия.



На этой неделе Татарстанстат сообщил, что Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров России, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней проведения Всероссийской переписи населения.

