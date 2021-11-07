В казанском ТЮЗе покажут спектакли, адаптированные для зрителей с ОВЗ

В казанском ТЮЗе в ноябре пройдут спектакли «Господин Ибрагим» и «Молодильные яблочки». Они будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, зрителям с нарушениями зрения тифлокомментатор через наушники опишет происходящее на сцене. Слабослыщащим поможет сурдопереводчик понять постановку с помощью языка жестов.

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского ТЮЗа

Спектакль «Господин Ибрагим» пройдет 10 ноября в 18:30, «Молодильные яблочки» — 20 ноября в 13:00, сообщает пресс-служба фонда «День добрых дел».



4 ноября в театре проходила Всероссийская акция «Ночь искусств» в формате «Музыка в темноте». Репортаж о том, как все проходило — в материале «Реального времени».

