В начале следующей недели в Татарстане ожидаются дожди, порывистый ветер и гололедица

В Татарстане на следующей неделе прогнозируются дожди, мокрый снег, гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 8 ноября, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывами сильный до 15-18 м/с. Ночью ожидается похолодание до +3..-2˚, днем воздух прогреется до +2..+7˚. Ночью и утром на отдельных участках дорог, возможно, образование гололедицы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник прогнозируется дождь, порывистый ветер до 18 м/с. Ночью ожидается до +1..+6, днем — до +3..+8˚. В среду, 10 ноября, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью похолодает до 0..-5˚, днем — до +2..-3˚.

Синоптики Гидрометцентра РТ уже ранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях в понедельник.

Татьяна Леухина