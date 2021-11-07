Посольство Германии пока не планирует выдачу всех категорий виз россиянам

Посольство Германии в Москве пока не планирует возобновлять выдачу всех категорий виз для граждан России. Об этом сообщают «РИА Новости».

С 9 ноября Россия увеличивает количество рейсов с Германией. Планируются маршруты Франкфурт-на-Майне — Москва — 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — 7 рейсов в неделю.

В посольстве ФРГ прокомментировали, что, не смотря на это, рекомендации, принятые Советом государств ЕС в связи с пандемией COVID-19, остаются в силе. Жителям России пока не смогут выдавать все типы виз.

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Тем временем Финляндия с 1 октября расширила прием визовых заявлений от ряда россиян. Речь идет о тех, у кого просрочена многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет, и отправляющихся в деловую поездку.





Дарья Акимова