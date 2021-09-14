Финляндия с 1 октября расширит прием визовых заявлений от ряда россиян

С 1 октября 2021 года Финляндия расширит выдачу виз для двух категорий граждан — тех, у кого просрочена многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет, и отправляющихся в деловую поездку. Об этом сообщил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен, пишет ТАСС.

Он добавил, что прием будет осуществляться по предварительной записи. Заявления будут приниматься также от всех лиц, входящих в установленные ранее отдельные категории.

Фото: pixabay.com

Летом испанские визовые центры начали прием заявлений на визы в Екатеринбурге, Казани и Самаре. Совет ЕС внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) и ужесточил получение краткосрочных шенгенских виз. Это делается для улучшения контроля за миграцией и безопасностью стран.

По новым правилам, фотография на визу должна быть сделана при подаче заявления, в том числе для детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, но его необходимость будет определять страна въезда.

Алексей Нечаев