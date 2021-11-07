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В Красноярском крае система QR-кодов продлена на неопределенный срок

13:15, 07.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Красноярском крае система QR-кодов продлена на неопределенный срок
Фото: realnoevremya.ru

В Красноярском крае действие QR-кодов продлили на неопределенный срок. Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Усс.

Система QR-кодов для входа в торговые центры будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. Потребуется предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, кроме этого. Также запрещен вход в торговые центры и общепит детям и подросткам до 18 лет. Войти туда они смогут только в сопровождении взрослых.

Фотоrealnoevremya.ru

В Саратовской области 8 ноября также введут QR-коды для посещения ряда объектов. Его код нужно иметь работникам и посетителям объектов, предоставляющих гостиничные услуги, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, торговых объектов с непродовольственными товарами.


Дарья Акимова
Общество

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