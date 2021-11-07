В России за сутки выявили 39 165 случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявили 39 165 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших в стране выявлено 8 795 095 человек. Сообщает об этом федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 ноября, в связи с выздоровлением выписано 26 806 человек. Всего в стране выздоровели 7 561 978 жителей.

За последние сутки подтверждено 1 179 смертей. Всего от COVID-19 скончались 246 814 человек.

По данным Роспотребнадзора, за эти сутки проведено 559 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию нового типа. За весь период — свыше 212,9 млн лабораторных исследований.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова