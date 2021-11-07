Женская сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе с уроженкой Казани

Российская женская сборная по теннису выиграла неофициальный командный чемпионат мира — Кубок Билли Джин Кинг впервые за 13 лет. В составе сборной была уроженка Казани Вероника Кудерметова. Сообщили об этом «РИА Новости».

Кроме Кудерметовой чемпионками стали Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова. В финале россиянки обыграли сборную Швейцарии.

Финальный турнир прошел в Праге. Общий счет в противостоянии составил 2-0. Сначала Дарья Касаткина победила Джил Тайхманн со счетом 6:2, 6:4, потом Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.

В последний раз российская сборная играла в финале турнира в 2008 году. Всего Россия выигрывала главный приз пять раз.

Фото: pixabay.com

Недавно российский теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. Он обыграл француза Уго Гастона со счетом 7:6 (9:7), 6:4.







Дарья Акимова