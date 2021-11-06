В Татарстане создадут шесть молодежных научных лабораторий

В Татарстане откроют шесть новых молодежных научных лабораторий. Их создадут на базе Казанского научного центра РАН, КФУ и Казанского энергоуниверситета.

Конкурс на создание молодежных научных лабораторий проводился Минобрнауки России в рамках национального проекта «Наука и университеты». В Казанском научном центре РАН будут работать лаборатории «Физико-химическая экология», «Инфекционные заболевания растений» и структурного анализа биомакромолекул.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В КФУ молодые люди смогут заниматься интеллектуальной химической робототехникой, а также изучать гидратные технологии утилизации и хранения парниковых газов. В КГЭУ появится лаборатория «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности». Ее возглавит зарубежный специалист — 36-летний итальянский ученый Умберто Берарди, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Работа данных лабораторий будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. В период 2021–2023 годов каждой из шести ежегодно будет выделяться по 14,9 млн рублей. Общий объем финансирования составит около 270 млн рублей.

В сентябре в КФУ открылся шахматный клуб советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера Анатолия Карпова.



Татьяна Леухина