В КФУ открылся шахматный клуб Анатолия Карпова

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ состоялось торжественное открытие шахматного клуба советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера Анатолия Карпова. Инициатором его создания стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Легендарный шахматист лично присутствовал на мероприятии.

— Конечно, разные шахматные кружки и клубы есть и во многих вузах России и Татарстана, но не все они ассоциируются с именем Карпова, — подчеркнул Гафуров.

По словам гроссмейстера, Татарстан входит в тройку лучших регионов по развитию шахмат среди молодежи. Лидер в этом отношении, по его мнению, Тюменская область, депутатом которой он является.

Там шахматные кружки открыты уже в 350 школах и 88 детских садах. Следующая цель Карпова — организовать их во всех школах региона. Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, в свою очередь, отметил, что такие кружки работают и во многих образовательных учреждениях Татарстана. Карпов похвалил зеленодольских шахматистов, которые два раза подряд выиграли одно из всероссийских соревнований.

— Шахматы становятся частью учебного процесса, потому что через них намного проще дать навыки логических процессов, развивать стратегическое мышление. Они улучшают память, — подчеркнул Карпов.

Шахматный клуб КФУ призван решать целый ряд важных задач: повышения уровня подготовки шахматистов-сборников КФУ, изучения теории и регулярной практики для шашистов, обучения стратегическим играм го, абалон, рэндзю и другим. В центре будут регулярно проводиться соревнования разного уровня, в том числе с использованием онлайн-технологий.