Татарстанские предприниматели подали заявки на 2,3 млрд рублей для получения льготных кредитов под 3%

В Татарстане с момента запуска льготной программы в пять кредитных организаций поступило 656 заявок на сумму 2,27 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном республиканском совещании.

По состоянию на 3 ноября выдано 17 кредитов на сумму 146 млн рублей по обновленной программе льготных кредитов под 3% годовых — «ФОТ 3.0». Заявки принимаются в 15 банках, представленных в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сумма кредита рассчитывается как 1 МРОТ (12 тыс. 792 рубля) на каждого сотрудника, умноженные на 12 месяцев. Льготные кредиты предоставляются при условии сохранения не менее 90% численности работников. Прием заявок на получение кредита продлится до 30 декабря текущего года.

В Татарстане потенциальными получателями поддержки могут стать 8,6 тысяч предприятий и организаций республики. Кроме того, 25,4 тысяч предпринимателей могут претендовать на получение грантов для поддержки бизнеса в связи с введением нерабочих дней, передает пресс-служба президента РТ.



Представители бизнеса в Татарстане подали в Федеральную налоговую службу 2858 заявлений на получение грантов на нерабочие дни. Из них 941 от юрлиц и 1917 от индивидуальных предпринимателей.



Татьяна Леухина