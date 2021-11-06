Пострадавшая от финансовой пирамиды жительница Татарстана вновь попалась на уловки мошенников

Фото: Максим Платонов

Жительница Лениногорска обратилась в полицию после того, как вновь пострадала от действий мошенников. Она рассказала, что планировала вернуть деньги, которые потеряла ранее от участия в финансовой пирамиде. В Сети она нашла юриста, однако тот тоже оказался обманщиком.

Так, женщина нашла объявление о предоставлении юридических услуг, позвонила по указанному номеру, подписала предложенный договор и отправила его по электронной почте. Затем консультант рассказал, что на ее имя открыт расчетный счет в одном из банков Южной Кореи. Злоумышленник заявил: можно снять более $60 тысяч при оплате долга второго соучредителя перед банком.

Фото: Максим Платонов

По указанию неизвестных потерпевшая отдала более 500 тысяч рублей. После вновь поступавших звонков о необходимости уплаты налога размером в 600 тысяч рублей она поняла, что вновь попалась на уловки мошенников.

Сейчас полиция устанавливает лица злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Недавно пенсионер из Тукаевского района обратился в полицию после того, как ему ночью позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями. Поверив мошенникам, он отдал им 500 тысяч рублей.

Диана Жиленкова