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Белоруссия возобновила транзит электроэнергии на Украину

12:23, 06.11.2021 1
Белоруссия возобновила транзит электроэнергии на Украину
Фото: pixabay.com

Сегодня белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго Белоруссии.

В сообщении указывается, что график поставок сформировала белорусская сторона с учетом технических возможностей страны, в том числе режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования. Транзит будет осуществляться в течение этого месяца.

Фото: pixabay.com

В феврале этого года на Украине произошли аварии на двух электростанциях. Тогда страна попросила Белоруссию экстренно поставить электричество. Так, на Кураховской и Запорожской ТЭС отключились энергоблоки, а последнюю аварию сопроводил и пожар на подстанции. С помощью внутренних ресурсов проблему решить не удалось.

Диана Жиленкова
ПромышленностьЭнергетика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:42
    А как жеж лучший кореш зеленки дядюшка джо?
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