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Промышленность

Украина попросила Белоруссию экстренно поставить электричество из-за аварий на ТЭС

06:39, 05.02.2021
Украина попросила Белоруссию экстренно поставить электричество из-за аварий на ТЭС
Фото: pixabay.com

Украина попросила Белоруссию экстренно поставить электричество из-за аварий на двух электростанциях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Аварии произошли 2 и 3 февраля на Кураховской и Запорожской ТЭС — отключились энергоблоки, последней аварии сопутствовал пожар на подстанции. Проблему не удалось решить с помощью только внутренних ресурсов, поэтому у граждан центральной части Украины возникли трудности.

Запрос на поставку 500 мегаватт поступил в компанию «Белэнерго» — она является контрагентом украинской стороны. В январе Белоруссия уже экстренно поставляла Украине электричество — это было связано с аномальными холодами в республике.

Фото: pixabay.com

Напомним, на днях Украина возобновила импорт российской электроэнергии. Мощность поставок составляет 200 МВт/час.

ПромышленностьЭнергетика
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