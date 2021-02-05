Украина попросила Белоруссию экстренно поставить электричество из-за аварий на ТЭС

Украина попросила Белоруссию экстренно поставить электричество из-за аварий на двух электростанциях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».



Аварии произошли 2 и 3 февраля на Кураховской и Запорожской ТЭС — отключились энергоблоки, последней аварии сопутствовал пожар на подстанции. Проблему не удалось решить с помощью только внутренних ресурсов, поэтому у граждан центральной части Украины возникли трудности.

Запрос на поставку 500 мегаватт поступил в компанию «Белэнерго» — она является контрагентом украинской стороны. В январе Белоруссия уже экстренно поставляла Украине электричество — это было связано с аномальными холодами в республике.

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Напомним, на днях Украина возобновила импорт российской электроэнергии. Мощность поставок составляет 200 МВт/час.