Житель Казани перевел мошенникам 240 тысяч рублей, совершив для этого 24 банковские операции

60-летний житель Казани перевел мошенникам 240 тысяч рублей, для этого он совершил 24 банковские операции, сообщает МВД по Казани.



Утром 4 ноября мужчине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником известного банка и спросил, не терял ли мужчина свою банковскую карту и не пытался ли оформить онлайн-кредит. Получив отрицательный ответ, злоумышленник сообщил, что некто завладел паспортными данными мужчины и пытается оформить по ним кредит.

По совету звонившего мужчина пришел в банк, оформил кредит на названную сумму. После звонка еще одного «сотрудника банка» он перечислил их на указанный счет. Мошенник заявил, что мужчине нужно ожидать личной встречи с сотрудником банка, чтобы подписать договор о погашении кредита. Но на следующий день мошенники вновь позвонили и потребовали, чтобы мужчина оформил другой кредит. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Татарстане начальник отдела банка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.

Маргарита Головатенко