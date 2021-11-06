Московская полиция задержала подозреваемых в нападении на мужчину с маленьким ребенком

Фото: Максим Платонов

Сотрудники московской полиции установили личности напавших на мужчину с маленьким ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки. Трех из четырех подозреваемых уже задержали. Ими оказались граждане РФ 2000, 2002 и 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В то же время адвокат одного из задержанных Роман Масютенко заявил, что его подзащитный защищался, а не нападал. Причем тот утверждает, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной, передают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Сети появилось видео, где неизвестные нападают на мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве. После этого полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Его передали в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Диана Жиленкова