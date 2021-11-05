По факту нападения нескольких неизвестных на мужчину в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения нескольких неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве. Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Его передали для расследования в территориальный орган столичного СК, сообщает ТАСС.

— По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК, — заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее столичное управление полиции начало проверку после появления в сети видео с нападением нескольких неизвестных на мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве.

Алексей Нечаев