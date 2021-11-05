Представители Армении прибыли в Казань для проведения совместных учений

В Казань прибыл воинский контингент Армении для участия в совместном учении с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2021».

Их встретили в «Казань Экспо». Для гостей выступил сводный военный духовой оркестр Казанского гарнизона.

— Мы подготовили для вас лучшие условия для участия в учении — учебные места на полигоне, места для проживания и досуга. Поэтому, надеемся, вы получите не только ценный опыт совместной подготовки, но и хорошие впечатления в целом. Желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего, — сказал начальник штаба руководства учением полковник Иван Ивашков.

Вчера в Казань прибыла военная техника из Белоруссии для проведения учений, которое пройдет с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского танкового училища.



Алексей Нечаев