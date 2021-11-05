В Казань прибыла военная техника из Белоруссии для проведения учений

В Казань прибыла военная техника из Белоруссии для проведения учений с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021».

Они пройдут с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского танкового училища под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В мероприятии примут участие воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и России.

Недавно в Казань прибыл командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин для проверки готовности к учениям коллективных миротворческих сил стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2021».

