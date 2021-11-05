СМИ: сообщения о минировании проверяются в нескольких аэропортах юга России

Фото: Максим Платонов

Информацию о минировании нескольких аэропортов юга России проверяют оперативные службы, сообщил источник «Интерфаксу».

— Поступила информация о минировании нескольких аэропортов на юге РФ. В частности, о минировании аэропорта «Платов» (прим. ред. — Ростов-на-Дону), аэропорта в Астрахани и в Симферополе, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возможна эвакуация.

Летом в казанский аэропорт съехались экстренные службы после анонимного сообщения о бомбе в самолете, прилетевшем из Санкт-Петербурга. Специалисты проверили самолет, бомба там не была обнаружена.