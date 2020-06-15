СМИ: в аэропорту Казани проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту

В казанский аэропорт съехались экстренные службы после анонимного сообщения о бомбе в самолете, прилетевшем из Санкт-Петербурга.

Так, пассажиров срочно вывели с борта, при этом не разрешив взять свои вещи. Специалисты проверили самолет, бомба там не обнаружена.

По данным ВГТРК, сейчас идет досмотр вещей пассажиров.

В пресс-службе международного аэропорта «Казань» сообщили, что пока не комментируют ситуацию.

Издание «Комсомольская правда» отмечает, что рейс Санкт-Петербург — Казань, предположительно, дал сигнал ЧС при заходе на посадку.

В марте неизвестные несколько раз сообщали о «минировании» самолетов, летевших в Казань. А самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, был вынужден приземлиться в столице Татарстана из-за аналогичных сообщений о бомбе.

