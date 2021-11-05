Новости общества

16:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах почти завершили работы по разбору верхних этажей дома, где произошел взрыв

14:46, 05.11.2021
В Челнах почти завершили работы по разбору верхних этажей дома, где произошел взрыв
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах почти завершили работы по разбору верхних этажей дома, где произошел взрыв газа. Фото было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Рабочие произвели демонтаж поврежденных конструкций. Убраны сломанные плиты и окна. Работа производится с помощью использования спецтехники.

Взрыв произошел 25 октября. Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также