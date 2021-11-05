В Челнах почти завершили работы по разбору верхних этажей дома, где произошел взрыв
В Набережных Челнах почти завершили работы по разбору верхних этажей дома, где произошел взрыв газа. Фото было опубликовано в telegram-канале «Еду в Татарстан».
Рабочие произвели демонтаж поврежденных конструкций. Убраны сломанные плиты и окна. Работа производится с помощью использования спецтехники.
Взрыв произошел 25 октября. Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».
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