В Татарстане начальник отдела банка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

33-летняя начальник отдела одного из банков в Татарстане перевела мошенникам более 470 тысяч рублей, сообщает МВД по Казани.



1 ноября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что личный кабинет девушки взломали, и чтобы предотвратить хищение, следует снять деньги и перевести их на безопасный счет. По указанию злоумышленника девушка сняла деньги с банковских карт и перевела средства на продиктованный счет.

После этого злоумышленник предложил ей оформить кредит в 1,5 млн рублей. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас полиция устанавливает, кто совершил преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно 57-летняя жительница Казани обратилась в отдел полиции после того, как попалась на уловки мошенников, в результате чего потеряла 400 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко