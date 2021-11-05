Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 6 ноября
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в эту субботу, 6 ноября, прогноз озвучил Гидрометцентр РТ.
Так, на территории Татарстана и Казани утром местами ожидается сильный туман. Ночью и днем будет наблюдаться сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 16—21 м/с.
Ближайшие дни в центре Европейской России обещают быть теплыми из-за температурной аномалии. Почти на всей территории России 6 ноября прогнозируется температура выше нормы на 6—10 градусов.
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