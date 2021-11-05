Новости общества

08:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вильфанд рассказал о превышении температурной нормы в Центральной России

08:17, 05.11.2021
Вильфанд рассказал о превышении температурной нормы в Центральной России
Фото: realnoevremya.ru

Ближайшие дни в центре Европейской России обещают быть теплыми из-за температурной аномалии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.

Температура будет превышать норму на шесть градусов. В эту пятницу — самый теплый день, в субботу тоже ожидается тепло. Днем и ночью температура составит 7-9 градусов.

Далее температура постепенно пойдет на понижение, но по отношению к норме все равно останется высокой. Так, понедельник тоже будет достаточно теплым — температура превысит пять градусов выше нормы.

Такое аномальное тепло в Центральной России связано с теплым ветром из Средиземноморья, пояснил синоптик «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Почти на всей территории России 6 ноября прогнозируется температура выше нормы на 6—10 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также