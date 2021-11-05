В России за сутки выявили 40 735 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 40 735 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 714 595 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 28 605 человек, всего выздоровевших — 7 505 971 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 192 россиян, всего от инфекции скончались 244 447 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко