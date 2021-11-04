В России за сутки выявили 40 217 заражений COVID-19, поставлен новый антирекорд по погибшим

За последние сутки в России выявили 40 217 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 673 860 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 31 928 человек, всего выздоровевших — 7 477 366 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 195 россиян — это новый антирекорд. Всего от инфекции скончались 243 255 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 40 443 новых заболевших коронавирусом.

Маргарита Головатенко