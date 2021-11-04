Путин поддержал идею о дополнительной выплате участникам обороны Севастополя

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Развожаев напомнил, что 30 октября 80 лет назад началась вторая героическая оборона Севастополя. В 2020 году, добавил губернатор, решением главы государства жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.

Сегодня в Севастополе Путин принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ.

