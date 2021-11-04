Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

В Севастополе президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ, сообщает ТАСС.

Также у Путина запланирована рабочая встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Затем из Севастополя президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в режиме видеоконференции. Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым.



Памятник, посвященный всем, кто воевал в Гражданскую войну, был создан Российским военно-историческим обществом в соответствии с поручением президента РФ. Он представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты. Он был открыт в апреле этого года.

Алексей Нечаев