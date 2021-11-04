Новости общества

21:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Московской области из психбольницы закрытого типа сбежал осужденный за убийство

20:16, 04.11.2021
В Московской области из психбольницы закрытого типа сбежал осужденный за убийство
Фото: Максим Платонов (архив)

Из психиатрической больницы в Чеховском районе в Московской области сбежал осужденный за убийство, находящийся на лечении, сообщает ТАСС.

— Из психиатрической больницы закрытого типа в селе Троицкое Чеховского района сбежал осужденный за убийство, который находился в больнице на принудительном лечении по решению суда, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина устроил конфликт с охраной, затем совершил побег.

Ранее в Астрахани задержали сбежавшего из психбольницы члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова. В МВД уточнили, что его задержали в одном из кафе в Трусовском районе.

ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также